Un si grand soleil en avance : Elise donne naissance à Charlie (résumé + vidéo épisode n°553 du 6 janvier 2021)

5 ( 7 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est un grand moment d’émotion pour Elise et Sofia ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, c’est le jour J de la naissance de leur fille !



Annonces



Annonces

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 22 janvier 2021



Annonces



Annonces



Annonces





Un si grand soleil résumé de l’épisode 553

Elise a accouché. Elle a donné naissance à une petite fille prénommée Charlie. En salle d’accouchement, Sofia et Elise vivent un grand moment de bonheur et d’émotion. De son côté, Bilal attend à l’extérieur… Sofia vient lui annoncer la nouvelle et lui propose de venir la voir. Elise présente la petite Charlie à Bilal et lui propose de la prendre. Il est très ému tandis que Sofia semble gênée par ce moment.



Annonces





De son côté, Lucille se découvre quant à elle une nouvelle passion. Et Yasmine est bien décidée à ne pas se laisser marcher sur les pieds.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 6 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés