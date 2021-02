« 12 coups de midi » : une tasse de thé comme nouvel indice sur l’étoile mystérieuse qui sera trouvée par BRUNO !

5 ( 4 )



« 12 coups de midi » : une tasse de thé comme nouvel indice sur l’étoile mystérieuse… Depuis de trop longs jours l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » se montrait très avare en indices. Puis sont arrivés le faucon, la cabine téléphone britannique et désormais la tasse de thé. De quoi trouver le nom de la personnalité qui se cache derrière cette étoile mystérieuse appelée aussi par les puristes « étoile de midi » ? Pas forcément…



Avant de faire un point sur les indices de cette étoile, et le nouvel indice du jour, à savoir la tasse de thé, notez que Bruno a remporté une victoire à 2.000 euros aujourd’hui dont 1.000 sont venus gonfler le montant de son énorme cagnotte. À ce jour, et après 29 participations, elle s’élève à 122.067 euros.

« 12 coups de midi » : une tasse de thé comme nouvel indice sur l’étoile mystérieuse…

Un nouvel indice a donc fait son apparition en bas et à droite de l’étoile de midi. Et il s’agit selon toute vraisemblance d’une tasse de thé et de la soucoupe qui va avec.

Après la célèbre cabine téléphonique rouge et cette tasse de thé, tout le monde imagine donc que c’est une personnalité britannique, ou ayant des origines plus ou moins lointaines avec nos voisins d’outre-manche, qui se cache derrière cette étoile.



Et Bruno fait d’ailleurs partie de ceux qui optent pour cette voie puisqu’il a proposé aujourd’hui Meghan Markle, devenue récemment membre de la famille royale britannique en épousant le Prince Harry. Pour la petite histoire, ces deux-là s’apprêtent de nouveau à être parents (VOIR ICI).

Qui ne se cache pas derrière l’étoile mystérieuse ?

Alors que personne n’a trouvé la bonne réponse, on sait déjà qu’il ne s’agit pas des personnalités suivantes :

Jennifer Lopez, Shakira, Julien Doré, Vaimalama Chaves, Keanu Reeves, Bruno Salomone, Laury Thilleman, Patrick Swayze, Nicole Kidman, Julia Roberts, Simone Signore et Jeanne Mas, Christian Clavier, Guillaume Canet, Shy’m, Matt Pokora, Mimie Mathy, Jean Reno et donc Meghan Markle.

Rappel des indices de l’étoile mystérieuse

– En image de fond une plage, à priori la plage d’Honolulu à Hawaï, avec tout ce que cela comporte : le sable, les planches de surf, les palmiers;

– Une cabine téléphonique rouge de type britannique;

– Une tasse de thé;

– Un faucon;

Sur la toile certains évoquent aussi le réverbère que l’ont peut voir entre la cabine téléphonique et les planches de surf. Sauf que, même si sa présence peut paraître étrange, ce réverbère figure bien sur la photo originale que vous pourrez voir ICI.



Pour les fans de spoilers, il se murmure que c’est bien Bruno qui va trouver cette étoile mystérieuse, la deuxième après celle consacrée à Pierre Niney.

Jean-Luc Reichmann se sent l’âme d’un chanteur

Quant à Jean-Luc Reichmann il était en très grande forme aujourd’hui et s’est senti l’âme d’un chanteur. De Gilbert Bécaud à Fernandel, il nous a offert une séquence qui a beaucoup amusé les internautes et/ou agacé ses détractateurs.

Prochain rendez-vous avec « Les 12 coups de midi » demain, jeudi 18 février 2021, dès 12 heures sur TF1 ou en replay sur MYTF1.

