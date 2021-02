Un si grand soleil en avance : Julien très proche de Johanna (résumé + vidéo épisode n°583 du 17 février 2021)

5 ( 7 )



Annonces





Un si grand soleil du 17 février en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Julien et Johanna sont plus complices que jamais ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». Auraient-ils chacun déjà tourner la page de leurs précédentes histoires ? En tout cas leur rapprochement n’échappe pas à Enric et Prune…



Annonces



Annonces

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 5 mars 2021



Annonces



Annonces



Annonces





Un si grand soleil résumé de l’épisode 583

Julien est avec Johanna chez L Cosmétiques. Enric et Prune constatent que Johanna est de plus souvent là et que Julien et elle sont complices… Enric plaisante en disant à Prune qu’elle devrait préparer un bureau pour Johanna. Il gaffe ensuite en disant que son patron a bien mérité de s’envoyer en l’air… Julien est juste derrière lui et a tout entendu !



Annonces





Et alors que le capital-confiance dont bénéficiait Eliott commence à s’éroder, Johanna devra-t-elle s’impliquer personnellement pour réussir à boucler un gros contrat ?

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 17 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés