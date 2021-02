Demain nous appartient : Valérie Myriel va faire son grand retour !

4.9 ( 8 )



Alors que Lucie, alias Lorie Prester, sera bientôt de retour dans votre série quotidienne « Demain nous appartient », c’est un autre retour important qui se profile ! En effet, comme annoncé par nos confrères de Allociné, le personnage de Valérie Myriel, la femme d’Antoine incarnée par Elisa Sergent, qui va être de retour à Sète !



Disparue en mer à l’automne 2019, Valérie avait finalement échoué sur une plage de l’autre côté de la Méditerranée.



Et si son fils Souleymane était le seul à croire à un miracle, tout le monde à Sète a cru que Valérie était morte noyée.

Autant dire que son retour, prévu le jeudi 18 février, devrait en surprendre plus d’un ! Et le lendemain, Valérie et Souleymane apparaitront dans la série dérivée « Ici tout commence ». Au programme pour Valérie, les retrouvailles avec son mari, Antoine, dont le couple avec Rose va justement de l’aile en ce moment.



En attendant, et alors que « Ici tout commence » ne sera exceptionnellement pas diffusée ce soir (voir notre article), retrouvez un nouvel épisode inédit de « Demain nous appartient » ce soir à 19h10 sur TF1.

