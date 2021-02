Ici tout commence : Antoine veut se venger, Lisandro enlève son fils, ce qui vous attend lundi 15 février (épisode 76 en avance)

4.3 ( 11 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end débute et vous vous demandez ce qui va se passer lundi dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 76 qui sera diffusé le lundi 15 février, Antoine va vouloir se venger de Lisandro !



En effet, Antoine refuse de dire la vérité à Claire et il menace même Rose de la rayer de sa vie si quelqu’un apprend son infidélité.



Rose est sous le choc, elle n’avait jamais pensé qu’Antoine refuserait de dire la vérité… Antoine et Claire valident le licenciement de Lisandro, Claire informe ce dernier que la lettre est partie, c’est fini.

Et pour couronner le tout, Gaelle annonce à Lisandro qu’elle part vivre au Canada avec Esteban ! Lisandro perd pied, il ne voit pas d’autre solution que de partir avec son fils… Il démarre la voiture et Gaelle hurle qu’il enlève Esteban !



De son côté, Laetitia est remontée contre Vincent, elle l’accuse de l’avoir quittée à cause de son travail. Vincent dément et lui dit que c’est son mensonge qui le dérange. Il lui confirme que c’est fini. Mais après s’être confié à Jérémy, Vincent décide finalement de donner une nouvelle chance à Laetitia !

Mehdi est de retour après sa chimio. Il va mieux et veut reprendre les cours normalement, y compris le sport.

Rendez-vous lundi 15 février à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

