Plus belle la vie en avance : Jacob récupère Camille (vidéo PBLV épisode n°4219)

Jacob va finalement réussir à récupérer Camille jeudi prochain dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, alors que la veille Camille a réussi à se sauver de la planque où elle était avec Alice, elle est partie retrouver Jacob…



Mais alors qu’Emma a réussi à rattraper Camille et que Jacob la menace, Camille va s’interposer pour sauver Emma.



Alors que Kevin et Baptiste arrivent en trombe pour sauver Emma, Camille s’interpose entre Jacob et sa sœur. Jacob perdra Camille à tout jamais s’il tire sur Emma. Patrick s’en veut de ne pas avoir compris le lieu et l’heure du rendez-vous. Désormais Jacob détient Lucie et Camille !

Mais pour Friedman, Emma reste la clef, Camille a osé s’opposer à Jacob pour laisser la vie sauve à sa grande sœur. Au repaire de Jacob, Camille s’attache machinalement à une chaine, mais Jacob tellement heureux de la retrouver, la détache…



Un extrait de l’épisode de PBLV 4219 de jeudi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4219 du 18 février 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi :

