Ici tout commence du 19 février : Souleymane et Valérie débarquent (résumé + vidéo épisode 79)

Ici tout commence du 19 février, résumés et vidéo de l’épisode 80 – Nouveau cross-over ce soir dans votre épisode quotidien de la série « Ici tout commence ». En effet, deux personnages de « Demain nous appartient » vont débarquer à l’institut. Souleymane, le fils d’Antoine, arrive avec sa mère, Valérie. Et on peut dire que ça va être un choc pour Antoine !



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 80

Antoine est encore bouleversé par l’aventure de Rose et de Lisandro. Il reçoit un appel inattendu de son fils Souleymane, qui lui annonce sa visite le soir même, avec une surprise incroyable. De quoi peut-il bien s’agir ?

Alors qu’Antoine ne sait plus quoi penser, l’attitude de Célia déclenche la colère d’Hortense. Et Laetitia est fière de sa fille qu’elle prédestine à un grand avenir, mais Kelly la ramène à la réalité…



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 80 du 19 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

