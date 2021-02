Plus belle la vie : ce soir, Jacob prêt à tuer Lucie (résumé + vidéo épisode 4220 PBLV du 19 février 2021)

0 ( 0 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4220 du vendredi 19 février 2021 – Alors que Camille fait tout ce qu’elle peut pour Jacob libère la petite Lucie dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie », ce soir il est sur le point de tuer la fille de Jean-Paul !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Jean-Paul se met en danger, Victoire trompe Sacha (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4220

Emma s’accroche à sa culpabilité et balance à Baptiste qu’elle a couché avec un inconnu à la salle de sport. Baptiste qui a gagné en maturité refuse de rentrer dans le jeu de sa femme, il lui pardonne. Camille qui cherche un moyen de sauver Lucie, dit à Jacob qu’elle ne veut personne entre lui et elle. Père et fille sont à jamais soudés. Pour Patrick, il va falloir préparer Boher au pire, mais Léa refuse qu’il baisse les bras en lui répétant que Lucie va bientôt rentrer…



Léo a une idée, il appelle la femme de Gamoundi pour connaitre ses gouts, pendant qu’au Marci, Kevin goute les plats de Barbara qu’il trouve exceptionnels. Alors qu’il s’apprête à annoncer à Léo que le diner se fera chez Thomas et Barbara, Kevin voit Gamoundi se régaler avec les plats d’Alison…

Francesco veut monter ses vidéos et en oublie son intimité de couple. Plus tard, Estelle et Francesco sont démarchés par I-Cocoon pour des placements de produits…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4220 du 19 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

