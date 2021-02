Ici tout commence du 23 février : Antoine troublé par le retour de Valérie (résumé + vidéo épisode 82)

4.8 ( 13 )



Ici tout commence du 23 février, résumés et vidéo de l’épisode 82 – Antoine est chamboulé par le retour de Valérie ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Et alors qu’il se confie à Guillaume, Antoine avoue que Rose n’est plus sa priorité… Va-t-il rompre définitivement et se remettre avec Valérie ?



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 82

Le retour de Valérie remue Antoine. Il s’en confie à Guillaume. Antoine culpabilise qu’elle ait traversé tant de galères après le naufrage et veut l’aider. Quant à Rose, ils font une pause et il ne se sent toujours pas capable de lui pardonner sa tromperie avec Lisandro.

Démunie face à de nouvelles rivalités, Rose peut compter sur l’oreille attentive de sa sœur. Alors que les tensions semblent s’être apaisées, Elliot est choqué par le comportement de Greg. Laetitia se retrouve prise au piège dans sa spirale de mensonges.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 82 du 23 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

