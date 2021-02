Mamans & célèbres : les nouvelles mamans de la saison 4, 1ères images à découvrir (VIDEO)

4.8 ( 5 )



Annonces





C’est le 9 février que de nouvelles mamans vont faire leur apparition dans l’émission quotidienne de TFX « Mamans et célèbres ». Et de premières images sont à découvrir dès maintenant sur myTF1.



Annonces



Annonces

La saison de « Mamans & célèbres » se poursuit et promet pleins de nouveautés dans des épisodes inédits.



Annonces



Annonces



Annonces





Elles sont célèbres, stars des réseaux sociaux, ont été candidates de télé-réalité. Aujourd’hui elles sont influenceuses mais avant tout mamans !

Dans cette saison remplie de surprises, « Mamans & célèbres » continue de dévoiler l’univers et le quotidien extraordinaire de jeunes femmes célèbres, entre vie de star et vie de mamans.



Annonces





Retrouvez les histoires quotidiennes de JESTA, JULIE RICCI, KELLY HELARD, STEPHANIE CLERBOIS, JULIA PAREDES, MARTIKA, WAFA, RYM et HILLARY !

Que le temps passe vite pour les « Mamans & célèbres » : entre vie professionnelle et projets de folies, ces dernières font néanmoins tout leur possible pour préserver leur famille et leur vie de couple.

Au delà de leurs emplois du temps bien remplis, suivez les grossesses mais aussi les accouchements des Mamans !

Vivez notamment des moments très intenses à travers la venue au monde des bébés de Kelly Helard, Stéphanie Clerbois et Jesta ! Chacune d’entre d’elle ayant partagé une grossesse et un accouchement différent mais toujours rempli d’amour !

Et certaines « Mamans & célèbres » auront même de grandes annonces à faire… et comme d’habitude, les surprises ne feront que de s’enchainer !

Enfin et c’est bien connu, la famille de « Mamans & célèbres » est immense et généreuse et une fois n’est pas coutume, elle pourrait encore s’agrandir… mais cette fois, à travers de nouvelles histoires : prochainement découvrez le quotidien de nouvelles « Mamans & célèbres » !

VIDEO Mamans & célèbres, découvrez les nouvelles mamans de la saison 4

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés