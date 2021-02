Ici tout commence : Elodie dit la vérité, Esteban va mal, ce qui vous attend mercredi 17 février (épisode 78 en avance)

4.5 ( 8 )



Annonces





Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien culinaire « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 78 qui sera diffusé le mercredi 17 février, Elodie va finalement dire la vérité sur Lisandro !



Annonces



Annonces

En effet, Antoine vient voir Claire pour lui dire la vérité sur l’alibi de Lisandro. Il lui dit qu’il faut qu’elle fasse parler Elodie pour qu’elle avoue avoir menti…



Annonces



Annonces



Annonces





Claire convoque Elodie dans son bureau, elle lui dit qu’elle sait qu’elle ment car elle a un témoignage contre elle. Claire dit à Elodie qu’elle risque la prison mais qu’il est encore temps de parler… Elodie n’avoue pas et va ensuite voir Gaëlle. Celle-ci lui dit qu’elle doit continuer de se taire, sinon leur accord tombera l’eau !

Mais Elodie finit par retourner voir Claire pour dire la vérité. Lisandro ne l’a jamais frappée et Gaëlle avait promis qu’en échange de cette accusation, elle inscrirait Elodie sur un protocole expérimental pour retrouver la vue !



Annonces





Antoine convoque Gaëlle à l’institut afin de trouver un arrangement. Il lui explique qu’Elodie a tout avoué. Mais pendant ce temps là, Esteban ne va pas bien. Sa fièvre est revenue et il a des taches rouges sur le visage, Lisandro appelle les secours !

De leur côté, Eliott et Greg continuent leur guerre. Claire les convoque dans son bureau et leur met un ultimatum : ils vont devoir travailler en binôme pendant une semaine et à la moindre dispute, ils seront suspendus une semaine de l’institut !

Rendez-vous mercredi 17 février à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés