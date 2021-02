« Les rivières pourpres » saison 3 : dès le 8 mars 2021 sur France 2

4.9 ( 7 )



« Les rivières pourpres » saison 3. Avis aux fans ! Votre série « Les rivières pourpres » fera son grand retour sur France 2 pour une 3ème saison inédite dès le lundi 8 mars 2021. Au programme, et tout comme la saison dernière, 8 nouveaux épisodes 100% inédits Rendez-vous chaque lundi dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV.



« Les rivières pourpres » saison 3 : présentation

Le commissaire Pierre Niémans et le lieutenant Camille Delaunay, plus soudés que jamais après une série d’enquêtes sombres, complexes et nerveuses, sont une nouvelle fois appelés aux quatre coins de la France. Explosif et inséparable, ce tandem de choc plongera dans des univers inédits, qui réveilleront chez eux de douloureux secrets, qu’ils pensaient enterrés à jamais. Des corps cousus entre eux retrouvés au sein d’un festival néopaïen dans les montagnes, un meurtrier fou qui réintroduit le virus de la Peste Noire en pleine capitale, un ange de la mort sévissant dans la plus isolée et la plus dangereuse prison d’Europe… Plongés dans des enquêtes encore plus surprenantes, Niémans et Camille n’en ressortiront pas indemnes. Car s’ils sont les seuls à pouvoir percer ces mystères, ils vont très vite se rendre compte que toute vérité n’est pas bonne à déterrer. Surtout lorsqu’elle les concerne directement…

« Les rivières pourpres », une série inspirée du roman culte du maître du thriller Jean-Christophe Grangé, de retour dès le 8 mars 2021 sur France 2.

