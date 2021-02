Ici tout commence : Gaëlle et Lisandro trouvent un accord, Hugues amoureux, ce qui vous attend jeudi 18 février (épisode 79 en avance)

5 ( 1 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 79 qui sera diffusé le jeudi 18 février, Antoine va réussir à négocier un accord avec Gaëlle.



Gaëlle accepte de retirer sa plainte contre Lisandro, et elle affirme même devant le gendarme qu’il a toujours été un bon père et qu’il a agit sur un excès de colère. Le juge va devoir décider s’il poursuit Lisandro quand même ou pas.



Le petit Esteban est à l’hôpital, il a la roséole mais il est stabilisé.

Lisandro va voir Elodie à l’internat, il lui explique qu’elle lui a fait beaucoup de mal. Elodie lui explique qu’elle n’a pas pensé à lui mais uniquement à sortir de son handicap… Elle assure à Lisandro qu’elle pense qu’il n’a jamais été violent avec son ex et son fils.



Claire réintègre Lisandro à l’institut et Elodie avoue devant tous les élèves qu’elle a menti !

De son côté, Hortense doit se rendre à une soirée avec Hugues. Elle pense que ce n’est qu’amical et devant des clients de son cabinet, il la présente comme étant sa nièce. Mais quand ils partent, Hugues avoue à Hortense qu’il commence à avoir des sentiments pour elle…

Quant à Rose et Antoine, ils sont au bord de la rupture. Antoine n’a plus confiance et Rose lui propose de partir de la maison. Antoine lui répond qu’il s’en fiche, elle fait ce qu’elle veut…

Rendez-vous jeudi 18 février à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

