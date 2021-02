Un si grand soleil : Eliott sur le départ, Julien invite Johanna, ce qui vous attend jeudi 18 février (épisode n°584 en avance)

4.8 ( 5 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 584 qui sera diffusé le jeudi 18 février, Eliott et Alicia sont sur le départ.



En effet, alors que la police surveille Alicia et Eliott en espérant qu’ils commettent une erreur, Eliott insiste encore auprès d’Alicia pour qu’ils partent tous vivre en Asie.



Alicia refuse car la vie de ses enfants est à Montpellier. Mais elle finit par en parler à Sam, qui refuse d’abandonner ses études de médecine. Elle décide d’appeler Eve pour tout lui dire… Eve comprend que son fils joue double jeu et s’inquiète.

Eve prévient Virgile, qui demande à Elsa de partir quelques temps pour éviter de prendre trop de risques.



Chez L Cosmétiques, Enric s’excuse auprès de Julien pour sa bourde de la veille. Julien ne lui en veut pas et Enric lui confie que Johanna le dévore des yeux… Julien décide alors d’inviter Johanna à dîner !

Côté boulot, Johanna apprend par Guilhem que Michaël a plein de dettes. Elle lui fait une nouvelle proposition de rachat du haras et il accepte d’en discuter. Mais Christophe est le vétérinaire de ses chevaux et lui conseille de se méfier de Johanna et même de l’éviter comme la peste !

Rendez-vous jeudi 18 février à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 5 mars 2021

