Ici tout commence : Lisandro mis à pied, Antoine doute de Rose, ce qui vous attend jeudi 11 février (épisode 74 en avance)

Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 74 qui sera diffusé le jeudi 11 février, Lisandro va être mis à pied !



En effet, alors que Gaëlle vient annoncer à Lisandro qu’elle ne veut plus qu’il ait la garde de leur fils et même qu’elle va demander à ce qu’il perde son droit parental, Lisandro va aller parler à Elodie…



Face à ses mensonges, Lisandro perd son calme et Noémie le surprend entrain de hurler sur Elodie ! Noémie prend ça pour du harcèlement et elle exige que Claire et Antoine renvoient Lisandro… Ils lui annoncent alors qu’il est mis à pied jusqu’à nouvel ordre !

N’ayant plus rien à perdre, Lisandro force le casier d’Elodie à la recherche de preuves… Il y trouve une carte de visite de Gaëlle !



De son côté, Antoine commence à douter de Lisandro, et même de Rose. En effet, il surprend Rose et Lisandro qui discutent en se tenant la main ! Rose explique à Antoine que ce n’était qu’amical… Antoine lui demande alors pourquoi elle a retiré sa main quand elle l’a vu, Rose répond que c’était un réflexe car ça pouvait prêter à confusion.

Quant à Vincent, il croise Laetitia à l’institut. Elle prétexte être venu déjeuner et Vincent l’invite à dîner… Sa fille conseille à Laetitia de dire la vérité mais elle en est incapable. Le soir, Vincent et Laetitia s’embrassent.

Rendez-vous jeudi 11 février à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

