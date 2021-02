Ici tout commence : Valérie démasquée, Gaëtan embrasse Noémie, ce qui vous attend vendredi 26 février (épisodes 84 et 85 en avance)

5 ( 1 )



Annonces





Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors que l’épisode de ce soir a été déprogrammé, deux épisodes à la suite de votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » vous attendent demain. Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans les épisodes 84 et 85 qui seront diffusés le vendredi 26 février, Valérie va réussir à piéger Rose pour l’éloigner d’Antoine…



Annonces



Annonces

En effet, alors qu’Antoine réalise qu’embrasser Valérie était une erreur car il n’est plus amoureux d’elle et qu’il aime Rose, Valérie va fouiller dans les affaires de Rose…



Annonces



Annonces



Annonces





Elle va y trouver un ancien message de Lisandro. Un message qui va ressortir au moment où Antoine parle à Rose. Antoine lui avoue pour le baiser échangé avec Valérie avant de lui expliquer que c’était une erreur et qu’il n’a pas voulu se venger. Il lui confie que c’est elle qu’il aime et qu’il ne veut pas la perdre. Mais Rose retombe sur le fameux message de Lisandro sous les yeux d’Antoine, qui pense alors que leur relation ne s’est jamais arrêtée ! Il lui dit que c’est fini entre eux !

Mais le lendemain, Lisandro aide Rose à prouver que c’est Valérie qui est derrière tout ça. Une élève a vu une femme rousse mettre le mot dans le manteau de Rose ! Rose va voir Valérie et exige qu’elle dise la vérité à Antoine, sinon elle fera témoigner l’élève en question. Valérie passe aux aveux : elle avoue à Antoine, puis à Souleymane, avoir mis le mot dans le manteau, et avoir menti sur sa mémoire ! Antoine et Souleymane tombent de haut et son très déçus.



Annonces





De son côté, Hortense a couché avec Hugues. Mais elle est mal à l’aise et est partie avant même qu’il se réveille… Hugues revient à la charge en offrant une bague à Hortense, en lui confiant qu’il est amoureux d’elle. Hortense comprend que ça va trop loin, elle lui annonce qu’elle n’est pas amoureuse et qu’elle ne veut plus le revoir, c’est fini ! Le lendemain, Hugues insiste et harcèlent Hortense, d’abord par sms puis en se déplaçant à l’institut. Elle lui redit clairement que c’est terminé.

Mehdi veut intégrer le groupe de Teyssier. Celui-ci lui demande, pour l’accepter, de faire venir Maxime qui est le meilleur des premières années. Mehdi supplie Maxime, qui finit par accepter par amitié pour lui. Le lendemain, Noémie vient voir Teyssier. Elle lui dit qu’elle va avoir un oeil sur lui et qu’elle ne le laissera pas faire avec eux ce qu’il a fait avec elle. Et dans la cour de l’institut alors qu’elle n’est pas bien, Gaëtan vient voir Noémie et ils s’embrassent !…

Rendez-vous vendredi 26 février à 18h05 sur TF1 pour découvrir ces épisodes inédits de « Ici tout commence ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés