Josiane Balasko soutient Coline Berry, qui accuse Richard Berry d’inceste

Après sa fille Marilou Berry, c’est l’actrice Josiane Balasko qui s’est exprimée sur les réseaux sociaux afin de soutenir sa nièce Coline Berry. La fille aînée de Richard Berry accusé son père d’inceste et elle a porté plainte le mois dernier.



Rappelons que Coline Berry a déposé une plainte contre son père, Richard Berry, et son ex belle-mère, la chanteuse américaine Jeane Manson, pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineur.



Richard Berry a fermement démenti et choisi de tout rendre public en s’exprimant en story sur son compte du réseau social Instagram (voir notre article).

Josiane Balasko a elle aussi utilisé Instagram afin d’exprimer son soutient à Coline Berry. Elle a partagé un post de l’association Nous Toutes avec plusieurs lignes indiquant « Soutien à Coline Berry ». Un partage de Josiane Balasko qui a déclenché de vives réactions et nombreux commentaires.



Richard Berry accusé d’inceste, Josiane Balasko prend parti

