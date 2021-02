Plus belle la vie : ce soir, Barbara insulte Sophie (résumé + vidéo épisode 4210 PBLV du 5 février 2021)

4.9 ( 9 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4210 du vendredi 5 février 2021 – Rien ne va plus entre Barbara et Sophie ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, alors que l’inauguration du restaurant de Barbara et Thomas approche, elle vient négocier avec Sophie pour qu’elle reporte la soirée qu’elle a prévu le même jour… Mais ça dégénère et Barbara insulte Sophie !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4210

Les ossements retrouvés dans la cave de Jacob correspondent à un enfant d’une dizaine d’année. La police se demande si Camille était au courant. Cette dernière se braque toujours autant quand Emma ose parler de Jacob. La gamine lui raconte un anniversaire où Jacob a voulu établir un lien à vie en scarifiant un « J » sur son bras pendant que lui s’était scarifié un « C ». Emma est horrifiée par le récit de Camille, elle vient prendre une bouffée d’oxygène auprès de son fils…



Même si Thomas est vert de rage, Barbara préfère régler ça de façon diplomate avec Sophie. Le ton monte entre les deux femmes et la tentative de diplomatie tourne court. Les Mistraliens choisissent leur camp et Thomas compte de nombres d’invités qui sera présents pour les fêtes dans les deux bars…

Victoire raconte à Estelle combien de jeunes sont en dépression à cause des réseaux sociaux. Si la parole d’Estelle et Francesco peut en aider certain, c’est que du positif…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4210 du 5 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

