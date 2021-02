Richard Berry accusé d’inceste : l’une de ses filles porte plainte pour viol

4.4 ( 7 )



Annonces





Sale temps pour Richard Berry ! En effet, l’acteur est en pleine polémique alors que l’une de ses filles, Coline Berry, a porté plainte contre lui et l’accuse d’inceste.



Annonces



Annonces

Selon les informations publiées par France Info, la fille aînée de Richard Berry a porté plainte le mois dernier contre son père et son ex belle-mère, la chanteuse américaine Jeane Manson, pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineur.



Annonces



Annonces



Annonces





Coline Berry a aujourd’hui 45 ans et les faits remonte à quand elle avait entre 8 et 10 ans.

Richard Berry a fermement démenti ces accusations tandis que sa fille les confirme.



Annonces





« Je m’adresse à vous aujourd’hui parce que je suis face à une situation parmi les plus douloureuses qui soient pour un homme, et pour un père » a écrit Richard Berry en story sur le réseau social Instagram.

« J’ai été un père trop jeune, trop absent, mais aimant, et respectueux de ma fille. (…) Dans un mail envoyé à ma femme, elle a pour la première fois fait allusion au fait qu’elle aurait été ‘abusée’. (…) Pendant des années j’ai tenté de lui parler, de mettre un terme à ces mensonges, de comprendre ce dont elle avait besoin, sans succès. » a-t-il poursuivi.

« Je démens de toutes mes forces, et sans ambiguïté, ces accusations immondes » a écrit Richard Berry.

La fille de Richard Berry a alors répondu, elle aussi en story sur Instagram, dénonçant le fait que son père ait choisi « le tribunal médiatique des réseaux sociaux ». Elle affirme que sa plainte est un « acte grave, réfléchi et pondéré ».

« Les mensonges de mon père ne résisteront pas à un examen minutieux de tous les éléments réunis jusqu’ici. (…) Je suis soutenue dans cette démarche par ma mère, par des proches, ainsi que des membres de ma famille » a-t-elle écrit.

Une plainte survenu peu de temps après la parution du livre de Camille Kouchner « La Familia grande ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés