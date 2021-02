« La faute à Rousseau » : histoire, casting, résumé.. tout sur la nouvelle série de France 2 qui débute ce soir !

5 ( 2 )



Annonces





« La faute à Rousseau » : histoire, casting, résumé.. C’est ce soir que France 2 lance sa nouvelle série « La faute à Rousseau » . Et si vous aimez les profs un brin déjantés, sachez qu’il n’y pas que SAM dans la vie. Il y a aussi Benjamin Rousseau… un prof de philo vraiment pas comme les autres incarné à l’écran par Charlie DUPONT. A ses côtés une immense comédienne que nous aimons tous, Anny DUPEREY.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« La faute à Rousseau » : histoire

Commençons par planter le décor avec le synopsis officiel.

Le nouveau prof de philo du lycée La Fontaine n’est en rien philosophe. Il penche plutôt du côté́ incontrôlable et irrévérencieux. C’est un esprit libre qui est animé́ par la passion de la vérité́. Celle qui se cache derrière les grands textes et, surtout, derrière les gens… Génie ou un fouteur de merde ? Certainement les deux. Grâce à ce prof hors du commun qui dissimule son humanité́ sous son acidité́, les élèves vont se révéler intellectuellement et psychiquement. Ils vont grandir. Déployer leurs ailes. Ils vont remettre en question leurs vies, les trajectoires qu’ils s’étaient imaginées ou que l’on avait imaginéeś pour eux. Leur fourrant au passage des notions philosophiques complexes dans le crâne, Rousseau est un de ces profs dont on se souvient toute sa vie. L’ironie dans tout cela : Rousseau, qui aide ces jeunes à avancer, fait du surplace dans sa propre vie. Que ce soit avec les femmes, ou avec son fils de 17 ans, Théo, en pleine recherche d’identité́.

Le casting

Charlie DUPONT (Benjamin Rousseau),

Anny DUPEREY (Eva Rousseau),

Samira LACHHAB (Stéphanie Garnier),

Louis DUNETON (Théo Rousseau),

Esther VALDING (Emma),

Bryan TRÉSOR (Paul),

Grégoire PATUREL (Gabriel),

Emeline FAURE (Anaïs),

Chloé ZERBIB (Margaux),

Myra TYLLIAN (Aïcha),

Victor LEFEBVRE (Ethan),

Carole BIANIC (Claire),

Anne GIROUARD (Charlotte Vasseur),

Akim OMIRI (Younes),

Nadia ROZ (Mélissa),

Daniel Njo LOBÉ (Charles),

Axelle LAFFONT (Virginie)



Annonces





Le saviez-vous ?

« La faute à Rousseau » est une libre adaptation du format catalan Merlì

« La faute à Rousseau » du 17 février 2021 : les deux premiers épisodes

Ce soir les deux premiers épisodes.

Épisode 1 « Paul et la liberté » : Paul, mystérieux et très beau garçon, est nouveau au lycée. Il fascine tout le monde, à commencer par Théo. Lorsque Paul commence à s’ouvrir sur son passé douloureux, Benjamin découvre un élève persuadé que sa vie est foutue. Paul doit-il pour autant considérer que tout, désormais, est écrit d’avance? Qu’il sera toujours fatalement ramené à la faute qu’il a commise ?

Épisode 2 « Anaïs et l’amour » : Anaïs se déteste. Elle se trouve grosse, minimise son intelligence et voudrait être invisible. Elle est folle amoureuse d’Ethan, mais comment un garçon comme lui pourrait vouloir d’une fille comme elle ? Désespérée, Anaïs se renferme sur elle-même et se met en danger. Elle ne mange plus et s’épuise… Rousseau réalise la gravité de la situation. Si elle croit que l’amour d’Ethan résoudra tous ses problèmes, elle se trompe. Car comment peut-on être aimé des autres si on ne s’aime pas soi-même ?

Vidéo

Si vous n’êtes pas encore convaincu, cette vidéo va probablement vous permettre de vous faire une meilleure idée.

Découvrez « La faute à Rousseau » ce soir dès 21h05 sur France 2 ou dès maintenant en avant-première puis replay sur France.TV.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés