Bilan « Sam » saison 5 : audience en hausse, nombreux changements pour la saison 6

Bilan « Sam » saison 5. Cela fait un peu plus d’une semaine maintenant que Sam a tiré sa révérence dans le cadre de la saison 5 inédite. Les replay étant désormais comptabilités, l’heure du bilan est venu. Et il est excellent pour la prof la plus déjantée du PAF.



Bilan « Sam » saison 5 : audience en hausse

En moyenne, et en comptabilisant les visionnages en replay, chaque épisode de la série a réuni 5.1 millions de fidèles (moyenne sur les 8 épisodes de la saison). Notez un gain moyen de 600.000 téléspectateurs en replay.

Du côté des parts de marché, c’est en hausse sensible sur toutes les cibles dites commerciales :



– 31% de PdA auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats (+4 pts s/ 1 an)

– 42% auprès des 15-24ans(+10 pts)

– 30% auprès des 15-34ans (+6 pts)

– 26% auprès des 25-49ans (+3 pts)

« Sam » saison 6 : nombreux changements pour la suite…

Un succès qui en appelle forcément d’autres. Une 6ème saison a déjà été commandée et son tournage débutera courant avril.

Oui mais après une saison très mouvementée pour le personnage de « Sam » , admirablement campé par Natacha Lindinger, beaucoup de nouveautés et surtout de changements s’annoncent.

Selon Allo-Ciné qui a interrogé Aline Panel (productrice, ndrl), les fans pourraient être un brin déroutés. Après Franconville, direction la campagne pour SAM.

Changement radical pour l’héroïne qui a besoin de prendre un nouveau départ. Et c’est aussi vrai pour la série qui selon la productrice arrivait à la fin d’un cycle.

Un véritable « cataclysme » pour « SAM » qui va arriver au sein d’un univers qu’elle ne connaît pas et qu’elle n’affectionne pas particulièrement. Autour d’elle un nouvel environnement, de nouvelles problématiques mais aussi et surtout de nouveaux personnages loin de ceux que SAM a cotoyé durant les 5 premières saisons.

Aline Panel a précisé notamment que SAM allait se retrouver dans un établissement bien différent, très élitiste « sur le mode 19ème siècle » et dont la responsable est une personne « très exigeante et très républicaine ». Et devinez quoi ? Sam va tout faire pour bouger les lignes.

« Sam » à la campagne et dans un petit village… voilà les principales annonces à retenir. Ne reste plus qu’à attendre le résultat.

