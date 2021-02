5 ( 4 )



« Top Chef » du 17 février 2021 : Qui sera éliminé ce soir ? Cette question trouvera une réponse en toute fin de soirée. Avant cela vous découvrirez dès 21H05 l’épisode 2 de la saison 12 de « Top Chef ».



« Top Chef » du 17 février 2021 : ce soir

En lice, 4 brigades de 3 candidats et le candidat solitaire qui, sans chef pour l’épauler à ses côtés, va tout faire pour intégrer une brigade.

L’épreuve de Kei Kobayashi : le jardin de légumes

La compétition s’ouvre avec une épreuve autour d’une salade de légumes qui a fait la renommée d’un jeune chef ; fraichement auréolé en 2020 de 3 étoiles : Kei Kobayashi. À travers son plat signature, son « jardin de légumes » qui peut compter jusqu’à 40 ingrédients, ce cuisinier d’origine japonaise a littéralement marqué le monde de la gastronomie.

Les candidats vont travailler en binôme pour surprendre le mentor de Kei Kobayashi, Gilles Goujon, chef 3 étoiles, propriétaire du meilleur restaurant du monde et MOF, avec leur propre version d’une salade de légumes : acide, amer, sucré, salé, texture, dressage… à eux d’être créatifs pour que leur plat laisse un souvenir, une émotion, au chef Gilles Goujon. Les deux meilleures brigades seront qualifiées pour la prochaine semaine de compétition.

L’épreuve de Michel et Sébastien Bras : le cœur coulant

Pour la deuxième épreuve, les candidats vont avoir l’honneur d’être invités à Laguiole sur les terres de Michel et Sébastien Bras. Michel Bras est une icône de la gastronomie française. Chef modeste et humble, ce cuisinier auréolé du titre de Meilleur cuisinier du monde se fait très rare dans les médias. Précurseur de la cuisine végétale, il a révolutionné le monde de la gastronomie en inventant le biscuit au cœur coulant au chocolat, plat devenu un classique que l’on retrouve partout à travers le monde. Son fils Sébastien, qui a repris les commandes du restaurant, le décline désormais en salé ou en sucré avec aujourd’hui plus de 150 versions au compteur.

C’est sur ce thème que les candidats vont devoir s’affronter. Leur objectif : mettre la technique au service de leur créativité pour surprendre ces deux grands chefs avec une version totalement inédite d’un coulant, en salé ou sucré. Sur cette épreuve, les deux meilleurs candidats auront l’opportunité de se qualifier pour la semaine suivante.



La dernière chance : le filet de bœuf

Les candidats qui ne se seront pas qualifiés au terme des deux épreuves se retrouveront sur la sellette ! Chaque chef de brigade sera alors confronté à un choix difficile… Décider parmi les candidats de sa brigade sur la sellette qui ira en dernière chance.

Alors le candidat solitaire réussira-t-il à conserver sa place dans le concours ? Quel sera le prochain chef à perdre l’un des siens ?

