Les Tuche 4 : sortie repoussée à Noël 2021

Nouvelle déception les fans de la famille Tuche ! En effet, alors que le film « Les Tuche 4 » devait initialement sortir à Noël dernier et qu’il avait été repoussé au 3 février pour cause d’épidémie de Covid-19, il faudra finalement attendre Noël prochain pour le découvrir !



Les salles de cinéma étant toujours fermées jusqu’à nouvel ordre, Pathé a annoncé ce mardi matin que « Les Tuche 4 » ne sortirait en salles que le 8 décembre 2021.



« Si on reporte les Tuche, t’as les boules. Si t’as les boules, t’as un sapin. Si t’as un sapin, t’as des cadeaux. Si t’as des cadeaux, tu crois au père noël. Si tu crois au père noël, tu vas au cinéma le 8 décembre pour voir #LesTuche4 !! » ont écrit les studios Pathé sur le réseau social Twitter avec une affiche très drôle qui elle aussi imite le parler de Jeff Tuche.

Rappelons que dans le film « Les Tuche 4 », toujours avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, et Claire Nadeau au casting, Jeff va vouloir faire plaisir à Cathy en l’aidant à se réconcilier avec sa soeur, avec laquelle elle rêve de passer Noël. Et Jeff va se lancer dans un grand défi : racheter une usine et fabriquer des jouets en bois !



Les Tuche 4, le synopsis

Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans.

VIDEO Les Tuche 4 la bande-annonce

