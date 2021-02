4.8 ( 10 )



« This Is Us » saison 4 : dès le 25 février 2021 sur M6. Alors que TF1 a lancé hier sa série évènement « Je te promets » – une adaptation à la française de « This Is Us » – M6 annonce l’arrivée de la saison 4 de la série originale.



« This Is Us » saison 4 : à quoi s’attendre ?

Après une fin de saison 3 riche en rebondissements pour les Pearson, cette nouvelle saison est axée sur la vie familiale de Kate et de Toby.

Devenus parents récemment, ils vont devoir faire face à une épreuve inattendue, liée à leur fils Jack, créant des tensions au sein de leur couple.

La vie sentimentale de Kévin va être également bousculée par une rencontre inattendue.



Randall et sa famille démarrent quant à eux leur nouvelle vie à Philadelphie, rapidement perturbée par l’anxiété de Randall qui réapparaît progressivement.

Mais surtout cette saison, le clan Pearson devra faire face aux problèmes de santé de Rebecca qui engendreront des conflits au sein de la famille.

Le saviez-vous ?

❱ Nouveaux personnages du présent, futur et passé. De nouveaux personnages apparaitront dès le 1er épisode de cette saison incarnés par Asante Blackk (“Dans leur regard”), Omar Epps (“Dr House”) ou encore Jennifer Morrison (“Once Upon A Time”).

❱ Des guests de renom cette saison Pour cette nouvelle saison, le compositeur et chanteur John Legend fera une apparition, ainsi que l’actrice Sophia Bush (“Les frères Scott”). Le réalisateur M. Night Shyamalan (“Sixième sens”, “Split”, “Le Village”) incarnera également son propre rôle dans l’un des épisodes.

❱ N°1 aux États-Unis La saison 4 a rassemblé 11,5 millions de téléspectateurs en moyenne par épisode en Live+7. La série est toujours la fiction N°1 sur la cible commerciale aux USA (tous networks et programmes confondus). La diffusion de la saison 5 est actuellement en cours sur NBC

« This Is Us » revient le 25 février 2021 sur M6 mais en streaming vidéo det replay sur 6play

