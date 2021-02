« Neuilly sa mère, sa mère » : ce soir sur France 2 (inédit)

4.5 ( 8 )



Après « Neuilly sa mère« Neuilly sa mère » voici venue « Neuilly sa mère, sa mère » ! Une comédie signée Gabriel Julien-Laferrière avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Sophia Aram et Denis Podalydès dans les rôles principaux.



Il s’agit bien sûr de la suite du premier film sorti en 2009. À voir dès 21h05 sur France 2 ou depuis tous vos appareils connectés sur France.TV via la fonction direct puisque, comme pour tout film de cinéma, il n’y aura pas de replay.

« Neuilly sa mère, sa mère » : l’histoire

En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-seine !

Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses études de sciences politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis la défaite de son idole Sarkozy aux présidentielles, il a sombré dans une profonde dépression quand sa famille perd toute sa fortune et doit quitter Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à Nanterre !



Dès lors, pour Sami et les habitants de sa cité, la vie ne sera plus jamais un long fleuve tranquille.

Le saviez-vous ?

Si le premier film sorti en 2009 a été un vrai succès au cinéma avec 2.5 millions de spectateurs, cette suite n’a pas suivi le même chemin. En fin de carrière, il n’a réuni que 1.14 million de spectateurs en salles soit presque 2 fois moins.

La bande-annonce officielle

On termine comme toujours avec la bande-annonce de votre film

