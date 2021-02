Audiences TV prime 27 février 2021 : « The Voice » large leader devant « Police de caractères »

4.7 ( 14 )



Annonces





Audiences TV prime 27 février 2021. N’en déplaise à certains, cette saison de « The Voice » est un vrai succès d’audience. Cette semaine encore, nouveau et large succès pour la suite des auditions à l’aveugle. Hier soir 5.43 millions de téléspectateurs ont répondu à l’appel soit 26.1% du public présent devant son poste de télévision.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Toujours une très large domination sur cibles avec 38% de part de marché auprès des FRDA-50 (femmes de moins de 50 ans responsables des achats,ndrl); 42% auprès des 4-14 ans ou bien encore 39% auprès des 15-34 ans.

#Audiences @TF1@TheVoice_TF1 toujours

très largement leader et très puissant sur cibles avec 📌 5,4 M tvsp ✅ 38% PdA FRDA-50

✅ 35% PdA 25-49 ans

✅ 42% PdA 4-14 ans

✅ 39% PdA 15-34 ans RDV samedi pro pour la suite des auditions à l'aveugle sur TF1 @nikosaliagas pic.twitter.com/WEotW0bY9u — TF1 Pro (@TF1Pro) February 28, 2021



Annonces





Audiences TV prime 27 février 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite France 3 et sa série « Police de caractères ». Emmené par Clémentine CELARIE et Joffrey PLATEL, l’épisode « Post-Mortem » a convaincu 4.71 millions de personnes pour une part d’audience moyenne de 20.6%.

🔥❄️ Tout les oppose mais ils sont obligés de travailler ensemble ! « Police de caractères » avec Clémentine Célarié et Joffrey Platel, ce soir à 21.05 ! Déjà sur https://t.co/yQP3ERg4d4 ▶️https://t.co/IJntpRC1Ir pic.twitter.com/vC0O921ubY — France 3 (@France3tv) February 27, 2021

France 2 complète le podium avec son divertissement « Surprise sur prise ». Présentée par Tom Villa, Laury Thilleman et Donel Jack’sman, cette nouvelle salve de caméras cachées a fait sourire 2.23 millions de français, soit 10.4% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de samedi devant leur petit écran.

M6 est juste derrière avec sa série « Hawaii 5-0 ». 2.09 millions d’inconditionnels pour le seul épisode inédit et 8.8% de part de marché. Notez une belle performance auprès des FRDA-50 avec 11.4% de pda.

France 5 est la seule autre chaîne au dessus du million avec son magazine « Echappées Belles ». Hier soir direction les Landes. Et 1.27 million de personnes ont répondu à l’appel soit 5.4% des téléspectateurs.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 14 Aucune note

Liens sponsorisés