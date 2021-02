4.2 ( 5 )



Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 28 février 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 28 février 2021

Dans « 7 à 8 Life », maître d’hôtels, boulangères ou patronnes de salle de sport. La crise sanitaire les a conduit à la ruine. Leur combat pour s’en sortir.

Et dans « 7 à 8 », vacances à prix cassés dans l’une des plus belles villes du monde. À Venise, hôteliers et restaurateurs bradent leurs tarifs dans l’espoir de faire revenir les touristes.

Et un document bouleversant sur les enfants transgenre. Leur détresse, l’amour de leurs parents et le soutien des médecins qui les aident à changer de corps.



D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 21 février 2021.

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1.

Vers un nouveau succès d’audience ?

Rendez-vous incontournable de nos dimanches, « Sept à huit » est un vrai succès d’audience. La semaine dernière 4.3 millions de fidèles ont répondu à l’appel et jusqu’à 5.7 millions pour le portrait d’Audrey Crespo-Mara consacré à Mimie Mathy. En sera t-il de même cette semaine ?

