Plus belle la vie : ce soir, Camille va piéger Jacob (résumé + vidéo épisode 4211 PBLV du 8 février 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4211 du lundi 8 février 2021 – La semaine commence et la police prépare une opération pour arrêter Jacob ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, avec la complicité de Camille qui a accepté de fournir son aide, un piège se prépare…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4211

Au commissariat le piège est en place. Camille, fébrile, appelle Jacob qui lui donne un rendez-vous. Pour Friedman, le ton qu’emploi Jacob est doux et rassurant, il sécurise Camille. Elle n’agit que suivant les directives de Jacob, la seule qui peut contrecarrer ses ordres c’est Emma. Cette dernière devra assister à l’intervention, c’est la seule personne que Camille acceptera de suivre. Quand Emma pose le micro sur sa sœur, des souvenirs resurgissent chez Camille…



Dès le matin, Thomas est stressé et demande à Riva de gouter tous les cocktails. Barbara, stressée elle aussi, demande à César de gouter tous les plats. Face au menu élaboré de Barbara, Alison choisit un plat plus convivial, le fish and chips. De son côté, Thomas fait une rencontre qui risque de bouleverser sa vie…

Dès le réveil, Estelle et Francesco regardent les commentaires laissés par la communauté. Margot, une fan rencontrée dans la rue leur demande de se mettre en scène…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4211 du 8 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

