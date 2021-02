Plus belle la vie : ce soir, Emma et Camille au plus mal (résumé + vidéo épisode 4208 PBLV du 3 février 2021)

4.8 ( 5 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4208 du mercredi 3 février 2021 – Emma et Camille ne vont pas bien ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, Emma culpabilise et se blesse volontairement… Camille est au plus mal elle aussi, tiraillée entre Emma et Jacob !



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Jacob veut tuer Lucie, Jean-Paul au plus mal, Victoire proche de Vidal (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4208

A la boxe, Emma ressasse sa culpabilité. David, un boxeur, lui propose de monter sur le ring. Emma l’ignore et se blesse dans les vestiaires. De son côté, Baptiste essaie de faire admettre à Emma que Camille ne doit plus restée chez eux. Jacob envoie un nouveau message à Camille et c’est Emma qui répond cette fois, il s’en aperçoit et lui demande de lui rendre ce qui lui appartient. Camille est au plus mal et ne prend pas parti, laissant Emma désemparée…



Annonces





Thomas et Barbara vont ouvrir plus tôt que prévu pour pouvoir accueillir dans leur restaurent un grand nom de la restauration : Takachi Yamoto. Il va donc falloir faire très vite pour finir les travaux. De son côté, Thomas pense déjà à la serveuse de ses rêves et fait gentiment comprendre à Riva qu’il ne sera pas l’élu…

Mouss et Mila découvre sur Flashies, qu’une star des réseaux sociaux est à la recherche de ses sauveurs. Estelle et Francesco se rendent au chevet de Julia…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4208 du 3 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés