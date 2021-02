Ici tout commence en avance : Louis et Jérémy innocentés (résumé + vidéo épisode 68 du 3 février 2021)

4.6 ( 10 )



Ici tout commence en avance : résumé et vidéo de l’épisode 68 du mercredi 3 février 2021 – Louis et Jérémy sont finalement innocentés ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Un véritable soulagement pour Claire, Clotilde et Guillaume. Mais reste à savoir qui est le véritable coupable et quelles sont ses motivations…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 68

Les débris suspects retrouvés sur les lieux de l’incident étaient ceux d’un système de détonation déclenché à distance. Jérémy et Louis sont donc officiellement mis hors de cause dans l’affaire de l’explosion. Antoine refuse de parler de la bombe aux élèves pour ne pas créer un mouvement de panique…

De son côté, Guillaume espère que Jérémy tire des leçons de son comportement. Pour dépasser leurs différends, Noémie tente en vain de retenir ses coups contre le nouveau professeur. Dans le même temps, Lisandro redoute la rencontre avec son ex-femme, mais il peut compter sur le soutien de Rose.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 68 du 3 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

