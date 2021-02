EXCLU Plus belle la vie : Jean-Paul se met en danger, Victoire trompe Sacha (infos PBLV)

5 ( 7 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 5 mars Si vous êtes accro à PBLV et que vous avez hâte de savoir ce qu’il va se passer prochainement dans votre série quotidienne « Plus belle la vie », c’est le moment. En effet, comme tous les week-ends, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que Jean-Paul va recommencer à enquêter sur la disparition de Samia.

Jean-Paul va ainsi se mettre en danger et se retrouver en plein milieu d’un échange de tirs dans un entrepôt… Il va parasiter l’enquête de la police nationale menée par Patrick en cachant des images de vidéo-surveillance. La police apprend que l’entrepôt a été réassigné pour stocker des produits dangereux et Lougane finit par annoncer devant la presse que c’est Samia qui avait signé l’autorisation !



Des accusations graves sur Samia qui vont arriver jusqu’aux oreilles de Lucie ! C’est Léa qui va obtenir la preuve que Lougane a menti. Et alors que ce dernier a décidé de virer Jean-Paul de la police municipale, Léa va faire pression sur lui pour qu’il le réintègre…

Quant à Estelle, elle part en vrilles et ne vit plus que par ses vidéos et les réseaux sociaux. Francesco n’en peut plus, tout comme les autres de la coloc. Elle va jusqu’à poster des vidéos intimes de Francesco et elle veut faire croire à ses abonnés qu’elle est enceinte !

Victoire trouve la maladie dont souffre Vidal et elle finit par lui avouer ses sentiments. Elle fait alors l’amour avec Vidal, elle trompe Sacha…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 15 février sur France 3

Boher est au plus mal et Ariane qui n’est pas sur l’enquête de l’enlèvement n’a aucun élément à lui apporter. Camille reconnait sur la vidéo envoyée par jacob, la chambre avec le papier peint où elle avait le droit d’aller de temps en temps. Jacob a reconstitué encore une fois la chambre de sa vraie fille. Ce dernier contacte la police, il veut entamer les négociations en demandant à parler à Camille. Jacob lance un appel vidéo et montre Lucie endormie, avec au-dessus d’elle, un indice…

C’est le premier jour de Fanny au Marci et elle est à la hauteur des espérances de Thomas, elle sauve même Luna d’un hoquet. Fanny sait aussi être multitâche comme avec Ariane et Eric qui essaient de la piéger sur les commandes. Elle fait donc l’unanimité, mais entre elle et César s’installe un jeu de badinage…

Estelle et Francesco deviennent accro à Flashies. Bilal prend Francesco pour modèle, contrairement à Nisma qui se moque d’Estelle…

