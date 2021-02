Plus belle la vie : découvrez le restaurant de Thomas et Barbara « Le Marci »

4.3 ( 125 )



Plus belle la vie, nouveau décor – Nos confrères de 20 Minutes publient aujourd’hui les premières images du nouveau décor de la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». Il s’agit du nouveau restaurant de Thomas et Barbara, nommé « Le Marci », qui ouvrira ses portes le mardi 9 février.



Un nouveau lieu incontournable de la place du Mistral, qui se situe juste en face du bar de Roland.

Autant dire que son ouverture, et même son nom, va déclencher une guerre au sein du quartier !



Le restaurant « Le Marci » prend la place de l’ancien salon esthétique d’Estelle, qui a un temps servi de QG à Samia. La production a ainsi créé ce tout nouveau décor, et selon 20 Minutes, il a nécessité six semaines de travaux.

Le Marci est un restaurant bistronomique dans une ambiance cosy, avec une terrasse sur la place du Mistral.

Plus belle la vie les premières images du restaurant Le Marci

