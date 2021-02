« Secours Pop : La Grande Soirée » : artistes et invités

4.2 ( 5 )



« Secours Pop : La Grande Soirée » c’est ce soir dès 21h05 sur France 2 et comme toujours en replay sur France.TV. A l’initiative du Secours populaire français et de Daphné Bürki, France 2 et Le Secours populaire s’associent le temps d’une grande soirée solidaire et festive.



Suite à la crise sanitaire sans précédent, France Télévisions se mobilise pour le Secours populaire et ses bénévoles, qui n’ont jamais eu autant besoin de nous tous.

Une quarantaine d’artistes exceptionnels, seront présents au Cirque d’Hiver autour d’un grand prime événement en direct : « Secours Pop, La Grande Soirée », un programme inédit présenté par Daphné Bürki, marraine engagée de l’association.

« Secours Pop : La Grande Soirée » : c’est quoi ?

Cette soirée mêlera musique et humour, elle donnera le top départ de la grande tombola solidaire du Secours populaire.



Chanter et danser sont les mots d’ordre de cette soirée avec des titres populaires, qui font la richesse du répertoire musical français et international, interprétés par des duos inédits et arrangés pour l’occasion par Olivier Schultheis.

Les artistes et autres invités

Côté musique : M-, Vanessa Paradis, Catherine Ringer, Louane, Izïa Higelin, Michel Jonasz, JoeyStarr, Thomas Dutronc, Benjamin Biolay, Jane Birkin, Philippe Katerine, Julien Doré, Clara Luciani, Vianney, Camélia Jordana, Tété, Aurélie Saada, Cut Killer, Lord Kossity, Barbara Pravi, Angélique Kidjo…

Côté humour : Florence Foresti, Jean Dujardin, Josiane Balasko, Alex Lutz, Gilles Lellouche, Thomas Ngijol, Manu Payet, Sabrina Ouazani, François-Xavier Demaison, Elie Semoun, Patrick Poivre d’Arvor, Léna Situations et bien d’autres viendront présenter, dans des mises en scènes « décalées », les lots mis en jeu et inviter le public à acheter des tickets de tombola sur le site tombola.secourspopulaire.fr.

« Ailes rétractables, fleuron de l’aéronautique mondial », à qui peut bien appartenir cet objet ? Demain soir, soyez au rendez-vous à 21h05 devant @France2tv avec @SecoursPopRocks et @Daphne_Burki01 pour #SecoursPopLaGrandeSoiree et tentez de remporter bien des #lots comme celui-ci pic.twitter.com/spialZ8ZPN — Secours populaire (@SecoursPop) February 5, 2021

Toute la soirée, Daphné Bürki entourée de tous ces artistes, reviendra sur l’utilité et la nécessité des actions du Secours populaire français qui vient en aide aux personnes vulnérables et lutte contre l’exclusion, et appellera à faire un don par sms au 9 22 22.

Rendez-vous le samedi 6 février en direct pour « Secours Pop, La Grande Soirée » !

