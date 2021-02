Un si grand soleil : Bilal va mal, Eliott travaille pour Alicia, ce qui vous attend lundi 8 février (épisode n°576 en avance)

4.8 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end commence et vous vous demandez ce qui va se passer lundi dans « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 576 qui sera diffusé le lundi 8 février, Bilal va mal.



En effet, en pleine réunion chez L Cosmétiques, Bilal fait un malaise !



Il est hospitalisé et va mal… Il n’a pas mangé depuis deux semaines et explique à sa mère qu’il a peur de n’être qu’un étranger pour Charlie. Hafida promet de l’aider…

Sofia prévient Elise de l’hospitalisation de Bilal. Mais elle est toujours remontée et accuse même Bilal d’avoir simulé son malaise ! Sofia va voir Claire pour prendre des nouvelles et elle l’informe que Bilal fait une dépression.



De son côté, Eliott confie à Eve qu’il est amoureux de Sam. Mais il n’a pas d’autre choix que d’aller au bout de sa mission… Il tient sa parole et annonce à Vivien qu’il arrête le trafic de cigarettes pour quelques semaines. Alicia fait une offre d’emploi à Eliott. Elle lui propose un CDD de 3 mois, il accepte. Eliott interroge Alicia sur son père, elle lui confie qu’ils ont vécu une grande histoire d’amour même s’il n’a jamais eu le courage de quitter Eve…

Rendez-vous lundi 8 février à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

