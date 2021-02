4.5 ( 8 )



« The Voice » vidéo du 6 février 2021. Quelle magnifique soirée que celle offerte hier soir par les équipes et les talents de « The Voice » ! Il n’y a eu que du bon, que des artistes au talent indéniable, que des magnifiques voix… Bref cette saison s’annonce « canonissime » comme le disait si bien Jean-Marc Généreux dans « DALS ».



Et hier soir un candidat a bouleversé nos 4 coachs. Un candidat talentueux mais pas que. Touchant, émouvant, il a tapé dans le mille et on a déjà hâte de le retrouver pour la suite de la compétition.

« The Voice » vidéo du 6 février : le talentueux et émouvant Youssef sur « Fix you » de Coldplay

Youssef Zaki a 26 ans et habite à Bruxelles en Belgique. Depuis deux ans, il chante… Dans la rue. Pour lui, chanter devant des personnes qu’il ne connaît pas lui permet de libérer ce qu’il a à l’intérieur. En recevant la chaleur des gens, il prend conscience qu’il veut en faire son métier.

Désormais prêt, Youssef a choisi de participer à « The Voice » pour rendre fière sa famille. Et c’est avec sa meilleure amie Mentissa qu’il a décidé de participer à cette incroyable aventure.



Hier soir, et avec le soutien de son amie, il a choisi d’interpréter le titre de Coldplay : « Fix you ». Carton plein puisque les 4 coachs se sont retournés.

Notez qu’il a choisi de rejoindre l’équipe de Vianney tout comme Mentissa d’ailleurs.

Toutes les vidoés, toutes les presations et le replay intégral de l’émission sont disponibles sur MYTF1 !

