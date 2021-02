5 ( 8 )



« The Voice » replay. La voix de Mentissa est sans nul doute possible l’un des plus gros coups de coeur des coachs de « The Voice : la plus belle voix » dont le premier numéro de la nouvelle saison était diffusé hier soir sur TF1.



Une très talentueuse artiste qui a ému les 4 coachs mais aussi les fidèles téléspectateurs de l’émission sur le titre « New Rules » de Dua Lipa.

« The Voice » replay : l’incroyable voix de Mentissa

Mentissa aime le monde médiatique depuis toute petite. Elle a voulu être cheerleader ou danseuse et c’est lorsqu’elle a découvert la série « Glee », à l’âge de 12 ans, qu’elle a réalisé qu’elle voulait devenir chanteuse.

Aujourd’hui, elle travaille dans l’aide à la clientèle en attendant que sa vie change pour de bon.



Pour la jeune femme de 21 ans, The Voice est une chance. Et c’est avec son meilleur ami, Youssef Zaki qui a également participé également aux Auditions à l’aveugle, qu’elle a saisi cette chance.

Pour Mentissa, vivre cette expérience à 2 est une vraie force qui lui donne confiance en elle.

Et hier soir elle a fait l’unanimité. Une voix incroyable et puissante qui a fait dire à certains sur la toile qu’elle était probablement la gagnante de cette saison 10.

Découvrez maintenant sa prestation…

D’autres vidéos, d’autres canndidats ? Le replay intégral de l’émission ? Une seule adresse : MYTF1 !

