Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ? On fait le point !

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » de ce mois de février 2021 ? Et bien pour l’instant on ne sait pas. Non seulement la réponse n’a toujours pas fuité sur internet – c’était aussi le cas pour dernière étoile laquelle se cachait Pierre Niney – mais cette étoile de midi se montre particulièrement avare en indices. Si avare même qu’aucun nouvel indice n’est apparu depuis près de 10 jours. Avec ça….



Avant d’y revenir, voyons ce qui s’est passé aujourd’hui dans les « 12 coups de midi ». Et bien pas grand chose à vrai dire.

Bruno a encore gagné mais sans vraiment briller; il a souhaité un joyeux anniversaire à Léon, son grand-père paternel de 97 ans; et il est resté impuissant face à l’étoile de midi.



Pour la 19ème participation de Bruno, notez une victoire à 1.000 euros seulement dont 500 pour sa cagnotte qui commence à atteindre un bien jolie somme puisque d’un montant de 92.067 euros de gains et de cadeaux.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » en ce moment ?

Quant à l’étoile mystérieuse que les inconditionnels du programme préfèrent appeler « étoile de midi », elle n’a toujours pas délivré de nouvel indice.



On voit toujours une plage, des palmiers, des planches de surf. Bref rien de neuf à l’horizon et une vraie question « Mais qui peut bien se cacher derrière cette étoile ? »

A défaut de le savoir, on sait déjà qu’il ne s’agit pas des personnalités suivantes : Jennifer Lopez, Shakira, Julien Doré, Vaimalama Chaves, Keanu Reeves, Bruno Salomone, Laury Thilleman, Patrick Swayze, Nicole Kidman.

Bruno est 42ème plus grand maître de midi : classement

Pour ceux que ça intéresse, et grâce à la page Facecook « Qui se cache derrière l’étoile de midi ? », on sait que Bruno est désormais à la 42ème position du classement des plus grands maîtres de midi de l’émission.

Et alors son avenir paraît prometteur dans le jeu, nous nous proposons de découvrir le TOP 10 des plus grands maîtres de midi.

Classement en nombre de participations

1. Eric : 199 participations

2. Christian : 193 participations

3. Paul : 153 participations

4. Véronique : 100 participations

5. Léo : 98 participations

6. Timothée : 83 participations

7. Benoît : 82 participations

8. Bruno : 80 participations

9. Xavier : 76 participations (sur abandon)

10. Alexandre : 75 participations

10ex aequo. Sylvain : 75 participations

Et l’audience dans tout ça ?

Quant à ceux qui s’inquiètent de l’avenir du programme, ils n’ont aucun soucis à se faire. Le carton est quotidien avec hier midi encore 3.5 millions de fidèles.

#Audiences Toujours de belles performances et large #Leadership pour #Les12CoupsDeMidi 📌 3,5 M de téléspectateurs ✅ 22% de PdA auprès des FRDA-50 ans Rendez-vous tous les jours à 12h avec @JL_Reichmann sur @TF1 pic.twitter.com/VIhtc0hJyU — TF1 Pro (@TF1Pro) February 7, 2021

Prochain rendez-vous avec « Les 12 coups de midi » demain, lundi 8 février 2021, dès 12 heures sur TF1 ou en replay sur MYTF1.

