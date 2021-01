« Je te promets » : la nouvelle série évènement de TF1 débarque le 1er février

4.9 ( 12 )



« Je te promets » c’est le titre de la nouvelle série évènement de TF1 et dont la diffusion débutera le lundi 1er février 2021. Rendez-vous chaque lundi soir dès 21h05 ou en replay et streaming sur MYTF1.



Cette saga familiale est une adaptation de la série américaine de Dan Fogelman « This is us ». Au casting de cette version française : Camille Lou, Hugo Becker, Marilou Berry, Guillaume Labbé ou bien encore Narcisse Mame

« Je te promets » : l’histoire

Paul et sa femme Florence attendent avec impatience la naissance de leurs triplés. Mathis, un trader comblé, vient de retrouver son père biologique mais hésite à le rencontrer ; Maud, une jeune femme en surpoids, n’arrive pas à maigrir et cherche un sens à sa vie, et Michaël, footballeur d’un gros club de Ligue 1, voit sa carrière stoppée après un incident malheureux. Alors que Mathis, Maud et Michaël fêtent leurs 37 ans, ils font face à des choix importants, qui vont bouleverser leur vie… La série s’installe au cœur d’une famille pas comme les autres pour vivre avec eux leurs peines, leurs doutes, mais aussi leurs joies



