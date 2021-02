Un si grand soleil en avance : moment gênant pour Julien et Johanna (résumé + vidéo épisode n°588 du 24 février 2021)

4 ( 4 )



Un si grand soleil du 24 février en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est un moment particulièrement gênant qui attend Julien et Johanna ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, un dîner romantique les attend sans qu’ils en aient fait la demande…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 588

Julien et Johanna se retrouvent pour dîner aux Sauvages. Mais il semblerait que leur relation ait déjà fait parler et arrivés à la paillotte, Julien et Johanna découvrent que Victor et Davia leur ont préparé un dîner romantique… Rose rouge, bougies et musique ! Ils trouvent que c’est beaucoup trop et décident finalement de prendre la fuite !



Quant à Virgile, il veut se donner l’air innocent, et Yvon sort le grand jeu pour convaincre quelqu’un d’important.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 24 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

