Plus belle la vie en avance : Barbara gifle César (vidéo PBLV épisode n°4227)

Rien ne va plus entre Barbara et César la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie ». En effet, alors que César a embrassé Fanny, Barbara est très remontée…



Mardi prochain, César arrive au restaurant le Marci avec un énorme bouquet de fleurs pour se faire pardonner.



Barbara l’envoie balader sans ménagement. Mais César est prêt à tout, y compris à présenter ses excuses publiquement en faisant une déclaration à Barbara… Cette dernière ne se retient pas et le gifle devant tout le monde !

Un extrait de l’épisode de PBLV 4227 de mardi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4227 du 2 mars 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

