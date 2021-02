Un si grand soleil : Sofia et Elise prennent un avocat, Eliott veut se marier, ce qui vous attend mardi 2 février (épisode n°572 en avance)

4.7 ( 16 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La semaine commence et vous vous demandez déjà ce qui vous attend demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 572 qui sera diffusé le mardi 2 février, Eliott demande Sam en mariage !



Annonces



Annonces

La jeune femme le met au défi de réussir à être meilleur qu’elle en apnée et si c’est le cas, elle acceptera !



Annonces



Annonces



Annonces





Eliott reste plus longtemps que Sam sous l’eau, elle accepte sa demande en mariage et informe sa mère. Alicia est totalement contre, elle le dit à sa fille, qui est butée, mais aussi à Eliott qu’elle appelle. Eliott lui dit qu’il est prêt à renoncer au mariage pour apaiser les tensions, Alicia est surprise…

De leur côté, Elise et Sofia prennent un avocat contre Bilal. Ils font appel à Florent pour que Bilal perdre son autorité parentale sur Charlie ! Bilal est sous le choc que ça aille si loin et même Davia lui tourne le dos… Seule Hafida tente de défendre son fils face à Elise mais elles n’arrivent pas à communiquer. Johanna informe Bilal qu’avec la procédure, il risque de ne plus pouvoir voir sa fille pendant des mois !



Annonces





Rendez-vous mardi 2 février à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 19 février 2021

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 16 Aucune note

Liens sponsorisés