« Alexandra Ehle » du 2 février 2021 : ce soir « Le miracle » (vidéo)

4.6 ( 13 )



« Alexandra Ehle » du 2 février 2021. Après son succès d’audience de la semaine dernière, Julie Depardieu revient dans la peau d’Alexandra Ehle pour un nouvel épisode inédit baptisé « Le miracle ». À découvrir dès 21h05 sur France 3 ou en replay, streaming vidéo et avant première sur France.TV.



« Alexandra Ehle » du 2 février 2021 : l’histoire de l’épisode « Le miracle »

Le corps sans vie d’une jeune fille est retrouvé dans un cimetière. Elle a été enterrée vivante et présente des stigmates christiques aux mains et aux pieds. On découvre que cette jeune femme réalisait des miracles et qu’elle était considérée comme une sainte qui guérissait des malades.

Mais était-elle vraiment celle que tout le monde croyait ? Alexandra va devoir naviguer aux frontières de la raison et de la foi pour élucider le mystère de cette mort.

Casting

Julie Depardieu (Alexandra Ehle), Bernard Yerlès (Antoine Doisneau), Xavier Guelfi (Théo Durrel), Sara Martins (Diane Dombres), Sophie Le Tellier (Ludivine Moret), Quentin Baillot (Louis Pincé), Hubert Delattre (Pierre le taxidermiste)

Avec la participation de

Thomas VDB (Samuel)

Et Claire Borotra (Madame Amblard)



Vidéo

On termine comme toujours avec la bande-annonce…

Une nouvelle enquête inédite pour la plus insolite des légistes 🔎 « Alexandra Ehle » avec Julie Depardieu, c'est demain à 21.05 ! pic.twitter.com/L0LB9mJjZY — France 3 (@France3tv) February 1, 2021

En tête des audiences la semaine dernière

Mardi dernier « Alexandra Ehle » s’est imposée en tête des audiences de la soirée avec l’épisode « La peste » suivi par 4.36 millions de téléspectateurs.

Julie Depardieu, une légiste pas comme les autre est de retour ce soir pour le 7ème épisode de la série de France 3 « Alexandra Ehle ».

