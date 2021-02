Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 26 février 2021

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 26 février 2021 – Le week-end se termine et si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend dans « Un si grand soleil », c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous en dit plus avec les derniers spoilers transmis par la chaîne pour les semaines du lundi 15 au 19 février 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que Julien va démarrer une nouvelle relation… avec Johanna ! Tout le monde va vouloir s’emmêler et Julien va devoir rassurer son fils, Arthur.

De son côté, Eliott va devoir assumer les conséquences de ses actes. Sam va tomber de haut et ça s’annonce très douloureux pour la jeune femme.



Lundi 22 février 2021, épisode 586 : Tandis que Gérald préfère cacher une partie de sa vie, Gaspard se comporte bizarrement au lycée. Pendant ce temps, une bonne et une mauvaise surprises attendent Yasmine.

Mardi 23 février 2021, épisode 587 : Alors que Vivien a une importante mission à accomplir, Arthur voit clair dans le jeu de son père. Christophe, de son côté, tente de mettre en garde un ami contre un danger qu’il connaît bien.

Mercredi 24 février 2021, épisode 588 : Les nouvelles vont vite à Montpellier, et tout le monde veut bien faire, au détriment de la vie privée de Julien… Quant à Virgile, il veut se donner l’air innocent, et Yvon sort le grand jeu pour convaincre quelqu’un d’important.

Jeudi 25 février 2021, épisode 589 : Alors qu’Eliott a besoin de comprendre ce qui s’est passé, Gérald ne voit pas où est le problème. De son côté, Sam encaisse une lourde déception. Quant à Yasmine, elle ne veut pas se laisser abattre.

Vendredi 26 février 2021, épisode 5905 : Tandis qu’Ève s’inquiète pour un proche, Julien tente de rassurer son fils. De son côté, Elisabeth se mêle de ce qui ne la regarde pas, et Johanna veut passer à la vitesse supérieure.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 8 au 12 février 2021 en cliquant ICI

du 15 au 19 février 2021 en cliquant ICI

