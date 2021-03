« 12 coups de midi » : qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? Point sur les rumeurs et les indices

4.8 ( 8 )



« 12 coups de midi » : qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? Depuis le début de l’année, les noms des personnes qui se cachent derrière l’étoile mystérieuse du jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann ne fuitent plus sur la toile. Du coup c’est beaucoup plus amusant puisque les internautes cherchent vraiment en fonction des indices. Pour ceux qui n’ont pas forcément le temps de regarder, on fait le point sur les indices et les noms qui commencent à circuler.



Avant cela notez que Bruno continue de briller. Hier, lundi 8 mars 2021, il a signé son 17ème coup de maître consécutif grâce à une victoire à 10.000 euros dont 5.000 pour sa cagnotte.

Intéressons-nous maintenant à la fameuse étoile mystérieuse. Qui peut bien s’y cacher selon vous ? On fait d’abord le point sur les indices.

– Le pont « Tower Bridge » de Londres;

– un éléphant

– des dés rouges.



Si vous regardez bien la capture d’écran que nous avons réalisé pour vous, on voit bien qu’un indice va bientôt faire son apparition sur la gauche de l’éléphant. Mais on n’en sait pas plus pour le moment.

Bruno a proposé sans succès les noms suivants : Meghan Markle, Vanessa Paradis, Adèle, Angèle, Tony Parker, Nathalie Marquay-Pernaut, Kate Middleton, Florent Manaudou, Jean Rochefort, Nicolas Bedos, Dany Boon, Elsa, Denis Brogniart, Renée Zellweger, Guillaume Canet, Cher, Britney Spears.

Les rumeurs

Et parce que le nom n’a pas fuité sur les réseaux sociaux, les rumeurs vont bon train. Plusieurs noms circulent ici ou là dont celui d’Eva Green, de Patrick Timsit, d’Amanda Lear ou bien encore de Daniel Craig. Mais le nom de la personne qui se cache derrière cette étoile de midi fait-il partie de cette liste ?

Marie-Sophie Lacarrau sur le plateau pour la Journée du Droit des Femmes

En ce lundi 8 mars 2021, notez que Jean-Luc Reichmann a reçu la jolie Marie-Sophie Lacarrau qui comme vous le savez présente désormais le 13 heures de TF1.

Rendez-vous avec « Les 12 coups de midi » demain, mardi 9 mars 2021, dès 12 heures sur TF1 ou en replay sur MYTF1.

Bruno jouera pour une 49ème participation et débutera l’émission avec un bien joli pactole, sa cagnotte atteignant désormais 213.780 euros.

