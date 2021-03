« La face cachée de Loana » ce soir sur RMC Story (vidéo)

4.6 ( 14 )



Annonces





« La face cachée de Loana » c’est ce soir dès 21h05 sur RMC Story. Alors que les déboires de Loana continuent de faire la une de l’actualité, RMC Story propose ce soir son documentaire inédit « La face cachée de Loana ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« La face cachée de Loana »

Ce soir, et alors que ses proches se déchirent sur les plateaux de télévision, la chaîne nous propose de plonger au coeur de son histoire, et ce à travers de nouvelles révélations et un témoignage exclusif.

Au casting de ce programme événement, on retrouve Loana, 23 ans, une sulfureuse blonde tout droit venue de Cannes. Isolée du monde et observée par des millions de français pendant plus de 2 mois, elle comprendra l’étendu de sa notoriété à la sortie du Loft. Mais en 2009, le conte de fée prend fin. Elle est retrouvée inconsciente dans son appartement parisien. Loana a accepté pour la toute première fois, de revenir sur un parcours aussi extraordinaire que dramatique. Elle se confie sans tabou sur son histoire. Des témoignages et des révélations de ses proches, d’anciens camarades du Loft et de journalistes complètent son récit.



Annonces





Loana reste combative

Malgré ses nombreux déboires, Loana résiste et reste particulièrement combative. Interrogée par Le Parisien, elle est notamment revenue sur le dernier en date… celui qui l’a conduit aux urgences de l’hôpital d’Hyères le 22 février dernier. Elle y avait alors été admise dans un état inquiétant.

Et alors qu’on a pu dire et/ou lire tout et son contraire, Loana a tenu à mettre les points sur les « I ». Elle n’était ni droguée, ni alcoolisée.

« Je n’ai pas pris de drogue, je n’ai pas pris d’alcool (…) J’ai des analyses pour le prouver » a t-elle ainsi déclaré confirmant ainsi ce qu’elle avait déjà dit quelques jours plus tôt dans l’émission de Cyril Hanouna « Touche pas à mon poste ».

"Je n'ai pas pris de drogue" La réaction exclusive de Loana suite à son hospitalisation ! #TPMP pic.twitter.com/2bQ7Khkp16 — TPMP (@TPMP) March 1, 2021

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 14 Aucune note

Liens sponsorisés