« La faute à Rousseau » du 3 mars 2021 : les deux épisodes de ce soir

« La faute à Rousseau » du 3 mars 2021. Le prof de philo le plus déjanté du PAF est de retour ce soir sur France 2 pour deux nouveaux épisodes inédits. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV.



« La faute à Rousseau » du 3 mars 2021 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode 5 : Aïcha et l’Injustice

Excellente élève, la très déterminée Aïcha se destine à être avocate d’affaires et reprendre le cabinet de son père. Mais tout a basculé le jour où elle est arrêtée et placée en garde-à-vue, en marge d’une manifestation, pour des injures qu’elle a soi-disant proférées. Et un casier réduirait à néant ses projets d’avenir…

Pour la première fois confrontée à l’injustice, Aïcha s’écroule et ne sait plus qui croire – ni quoi croire. C’est l’heure des choix pour Aïcha. Des choix douloureux…



Épisode 6 : Gabriel et le Désir

Auteurs Thomas Boullé, Agathe Robilliard, Cécile Polard et Joris Morio

Ex-meilleur ami de Théo, avec qui il a traversé toutes les étapes de l’adolescence, Gabriel est un garçon drôle et plein de vie. Rejeté depuis quelques mois, il pense avoir trouvé une bouée de secours en devenant pote avec une bande de mecs populaires au lycée… Sans le savoir Gabriel va se retrouver au cœur d’une affaire de harcèlement.

Quelle audience en 3ème semaine ?

Après des débuts encourageants lors de son lancement, vous n’étiez plus que 2.55 millions de personnes à suivre les épisodes 3 et 4 proposés la semaine dernière (pda 11.4%).

Un léger mieux cette semaine ou une nouvelle baisse à prévoir ?

