Ce soir sur C8 : le spectacle de Roland Magdane « Déjanté » (vendredi 26 mars 2021)

Ce soir sur C8 : le spectacle de Roland Magdane « Déjanté » ! En cette période si anxiogène, rien de tel qu’une bonne soirée placée sous le signe de l’humour ! Et après « Les Chevaliers du Fiel » la semaine dernière, C8 nous propose de rire avec Roland Magdane.



Pour ce spectacle inédit, et bien sûr totalement « Déjanté », rendez-vous dès 21h15 sur la chaîne ou en replay et stremaing vidéo sur Mycanal.fr.

Présentation

Après quarante ans de carrière enchaînant one man show, films, théâtre et télévision, ROLAND MAGDANE revient, entouré de ses personnages mythiques, avec toujours la même énergie pour une soirée riche en humour.



L’art de Roland Magdane, c’est d’observer ce qui nous entoure, d’analyser et de décortiquer ce que nous vivons tous les jours. On rit de le voir se débattre avec sa famille et avec sa femme. L’humoriste à la carrière qu’on ne cite plus revient avec son nouveau spectacle, encore plus fou, plus déjanté.

Avec près de 40 ans de carrière, Roland Magdane revient pour une soirée riche en humour avec ses personnages mythiques ! Rendez-vous le vendredi 26 mars à 21h15 pour un spectacle « DÉJANTÉ » sur #C8 ! pic.twitter.com/IDk6Dkct0D — C8 (@C8TV) March 2, 2021

Envie de passer un bon moment ? Alors rendez-vous sur C8 ce soir pour une soirée placée sous le signe du rire…

