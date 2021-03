Demain nous appartient du 10 mars : Victoire remontée contre Lucie (résumé + vidéo épisode 879 en avance)

5 ( 3 )



Demain nous appartient du 10 mars 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 879 de DNA – Lucie n’a pas hésité à mettre Victoire dans une situation compliquée dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Elle l’a appelée pour soigner Marc Véry et ce soir, Victoire est très remontée contre Lucie.



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 879

Georges remarque que Victoire est préoccupée. Elle prétexte une embrouille avec Lucie et lui cache que la vraie raison de son humeur est qu’elle a vu Véry chez elle. Lucie est au chevet de son amant qui souffre de plus en plus.



Victoire est confrontée à un dilemme moral. Ne sachant quelle conduite adopter, elle demande conseil à Marianne. De son côté, Timothée décide d’agir afin d’empêcher le retour d’Isam en Tunisie. Furieuse, Louise découvre que ses enfants lui ont menti. Elle reprend les deux adolescents, sans savoir qu’ils sont en réalité de mèche avec Bart.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 879 du 10 mars 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

