Ici tout commence du 10 mars : tout le monde apprend pour Charlène (résumé + vidéo épisode 93)

4.9 ( 8 )



Annonces





Ici tout commence du 9 mars, résumé et vidéo de l’épisode 93 – Alors qu’Hortense est encore sous l’emprise de Hugues, Charlène est mal ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, après que Teyssier se soit battu avec Hugues, tout le monde est au courant et commente la relation de Charlène avec le comptable…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Ici tout commence – résumé de l’épisode 93

Charlène appréhende son retour à l’Institut. Sa liaison révélée avec Hugues est devenue le sujet de conversation principal sur le groupe des élèves.Sans compter la violence avec laquelle Teyssier s’en est pris au comptable… De son côté, Hortense s’apitoie sur les blessures d’Hugues et s’engage à l’aider dans les prochains jours.

Pendant que Noémie essaie d’apaiser les tensions, Louane et Ludivine pipent les dés et sont prises à leur propre jeu. De son côté, Vincent est de plus en plus convoité…



Annonces





Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 93 du 10 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés