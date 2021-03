4.9 ( 7 )



« 12 coups de midi » vidéo replay : 50ème participation de Bruno, 20ème anniversaire pour Jean-Luc Reichmann, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse ! Vous n’étiez pas devant votre écran de télévision ce midi ? Dommage car vous avez loupé pas mal de choses. On vous fait un récap’ de tout ce qui s’est passé aujourd’hui, mercredi 10 mars 2021, dans les « Douze coups de midi ».



« 12 coups de midi » récap : 50ème participation pour Bruno, 18ème coup de maître !

Et on commence par le beau et sympathique Bruno ! Le champion en titre jouait aujourd’hui pour une 50ème participation. Et il a encore gagné !

Ce midi Bruno a signé son 18ème coup de maître remportant la somme de 20.000 € à partager pour moitié avec la cagnotte des téléspectateurs. Pour ceux qui connaissent bien le principe du jeu, ce sont donc 10.000 € supplémentaires qui sont venus s’ajouter au montant de sa cagnotte personnelle. Elle s’élève à ce jour à 224.280 € de gains et de cadeaux dont 158.300 € de cash.

« 12 coups de midi » et son étoile mystérieuse : un nouvel indice

Intéressons-nous également à la fameuse étoile mystérieuse dite « étoile de midi » et derrière laquelle se cache une personnalité. Sauf que personne ne sait pour l’instant de qui il s’agit. Un nouvel indice est apparu et est censé nous aider à trouver la bonne réponse. Et il s’agit d’une télévision.



Nous avons donc pour le moment les éléments suivants

– Le pont « Tower Bridge » de Londres;

– un éléphant

– des dés rouges

– une télévision

Tous ces éléments ne mettent pas Bruno sur la bonne piste pour l’instant. Aujourd’hui, il a proposé sans succès le nom de David Bowie.

On vous fait le récap de tous les noms déjà proposés : Meghan Markle, Vanessa Paradis, Adèle, Angèle, Tony Parker, Nathalie Marquay-Pernaut, Kate Middleton, Florent Manaudou, Jean Rochefort, Nicolas Bedos, Dany Boon, Elsa, Denis Brogniart, Renée Zellweger, Guillaume Canet, Cher, Britney Spears, Anggun, David Bowie.

« 12 coups de midi » vidéo replay : il y a 20 ans jour pour jour

L’autre évènement du jour c’était le 20ème anniversaire de la présence de Jean-Luc Reichamnn sur cette case de la mi-journée sur TF1. Il y a 20 ans jour pour jour, l’animateur prenait les commandes de cette case pour ne plus jamais la lâcher. C’était alors avec l’émission « Attention à la marche ». Il en a bien sûr profité pour remercier les millions de téléspectateurs qui lui sont fidèles depuis toutes ces années. Regardez maintenant la vidéo replay de cette séquence.

L’audience reste exceptionnelle

Quant aux chiffres de l’audience, ils restent excellents après toutes ces années. Hier midi 3.6 millions de fidèles ont répondu présents soit 36% du public présent devant son poste de télévision. TF1 était encore une fois très largement en tête sur cette case horaire.

📊[AUDIENCES] 👏Excellentes audiences pour les @12Coups_tf1 hier et très large leadership : 🌟 3.4M de tlsp

🌟 36% auprès des 4+

🌟 24% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pic.twitter.com/nIei05mgrE — EndemolShineFr (@EndemolShineFr) March 10, 2021

Retrouvez les « Les 12 coups de midi » demain, jeudi 11 mars 2021, dès 12 heures sur TF1 ou en replay sur MYTF1.

